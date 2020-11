V Anglicku po lockdowne pustia obmedzený počet divákov na tribnu

Londýn 23. novembra (TASR) - Po skončení čiastočného lockdownu sa futbaloví priaznivci vo Veľkej Británii budú môcť v limitovanom počte vrátiť na tribúny štadiónov. V pondelok to oznámil premiér Boris Johnson.



Na zápase Premier League bude môcť byť od stredy 2. decembra prítomných maximálne 4000 divákov. Na stretnutí druhej najvyššej súťaže (The Championship) vpustia 2000 fanúšikov, resp. kluby môžu predať vstupenky do polovice kapacity svojho štadióna. Zápasy nižších súťaží budú v Anglicku aj naďalej bez divákov, informoval portál skysports.com. Rozsiahle obmedzenia týkajúce sa najmä spoločenských aktivít platia v Anglicku od 5. novembra.