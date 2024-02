V Anglicku sa chystajú testovať modrú kartu

Londýn 9. februára (TASR) - Vo futbale sa chystá zavedenie revolučnej zmeny. Okrem žltých a červených kariet by sa totiž už čoskoro mohli začať používať aj modré karty. Prevratnú novinku plánujú počas leta vyskúšať v Anglicku, konkrétne v zápasoch Pohára FA. Informoval o tom denník Daily Telegraph.



Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) na túto informáciu zareagovala rezervovaným spôsobom. "K tejto téme sa treba stavať zodpovedne. Akékoľvek pokusy, ak sa zavedú, by sa mali obmedziť na testovanie na nižších úrovniach,“ oznámila FIFA na sociálnej sieti X.



Udelenie modrej karty pre hráča znamená, že bude musieť opustiť ihrisko na 10 minút. Dostať by ju mohol za zákrok, pri ktorom zjavne nemal snahu zasiahnuť loptu, prípadne za diskutovanie s rozhodcom. Pokiaľ by sa hriešnik opäť previnil proti pravidlám a inkasoval by ďalšiu modrú kartu, prípadne by k prvej modrej karte dostal žltú a naopak, nasledovalo by vylúčenie do konca stretnutia.



Otestovanie novinky by mala schváliť Rada medzinárodnej futbalovej asociácie (IFAB).