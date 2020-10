Futbal: V Česku sa do januára nebudú hrať súťaže od 3. ligy nižšie

Praha 27. októbra (TASR) - Výkonný výbor Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) rozhodol na utorňajšom mimoriadnom zasadnutí, že do januára prerušuje všetky súťaže od tretej ligy nižšie.



"Počas tejto doby nie sú riadiace orgány súťaže oprávnené schvaľovať konanie majstrovských a pohárových zápasov," povedal pre portál idnes.cz hovorca asociácie Michal Jurman. Okrem nižších celoštátnych súťaží sa nebudú hrať ani krajské a okresné súťaže, mládežnícke ligy a ani pohárové zápasy. V MOL Cupe, kde nastupujú aj profesionálne tímy, nestihli odohrať ani celé tretie kolo. Súťaže by sa mohli dohrať na jar, ak to dovolí epidemiologická situácia.



Rozhodnutie sa netýka prvej a druhej ligy. Ako informuje idnes.cz, Ligová futbalová asociácia (LFA) rokuje s ministerstvom zdravotníctva o výnimke, aby sa mohla počas pandémie hrať najvyššia Fortuna liga. Až na pár výnimiek sú momentálne v Česku zakázané všetky športové súťaže.