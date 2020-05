V čínskej lige budú zakázané podávanie rúk i objatia hráčov po góle

Šanghaj 20. mája (TASR) - Najvyššia čínska futbalová súťaž by sa po ústupe pandémie koronavírusu mohla rozbehnúť 27. júna a jej vedenie v tejto súvislosti pripravilo pre kluby bezpečnostný manuál. Hrať by sa zatiaľ malo bez prítomnosti divákov a hráči nebudú mať dovolené objať sa pri oslave gólu, radosť môžu prejaviť iba potleskom, informovala agentúra AFP.



Zakázané bude aj tradičné podávanie rúk, tímové fotografie a ďalšie aktivity. Na zápasoch nebudú prítomné ani maskoty. Vedenie CSL sa pri tvorbe predpisov inšpirovalo nemeckou bundesligou, ktorá odštartovala počas uplynulého víkendu. Obmedzenia sa dotknú aj práce fotografov, tí budú môcť robiť zábery len spoza brán.



Pôvodne sa mal nový ročník čínskej Super League začať 22. februára, no šíriaci sa koronavírus spôsobil jej odklad. Po niekoľkých mesiacov sa situácia v krajine upokojila a postupne sa vracia do normálu. Podľa informácie agentúry AP sa dokonca uvažuje, že by mohli byť na zápasoch diváci, hoci v iných krajinách sa rozhodli hrať tzv. "zápasy duchov" bez publika. Podľa denníka Beijing Youth Daily by v prípade návratu divákov na tribúny museli dodržiavať minimálne metrový odstup.



V čínskej lige pôsobí v klube FC Ta-lien aj slovenský reprezentant Marek Hamšík. Krajina bola prvé ohnisko nového koronavírusu, z Wu-chanu sa rozšíril do celého sveta. V stredu dopoludnia evidovali v Číne takmer 83.000 prípadov ochorenia COVID-19, chorobe podľahlo 4634 ľudí.