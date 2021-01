V Derby šarapatí koronavírus, v Pohári FA nastúpi iba s mladíkmi

New York 7. januára (TASR) – V druholigovom anglickom futbalovom klube Derby County šarapatí koronavírus. Pozitívny test mali podľa agentúry AP deviati hráči a členovia realizačného tímu. Tréner Wayne Rooney tak nebude môcť byť na striedačke v sobotňajšom zápase Pohára FA proti Chorley, v ktorom nebude môcť nastúpiť celý prvý tím Derby. Nahradia ho mladíci z tímu do 23 a do 18 rokov, ktorí fungovali v inej bubline ako áčko.



Povolaní mladí hráči sa budú musieť ešte pred stretnutím podrobiť testom na koronavírus. „Ak máte k dispozícii 14 registrovaných hráčov – a nie je dôležité, či sú to futbalisti z A-tímu či akadémie – tak môžete nastúpiť na zápas. My máme 16 hráčov, ktorí sú schopní v sobotu hrať," povedal pre AP Stephen Pearce, šéf exekutívy Derby.



Klub po pozitívnych výsledkoch testov uzavrel svoje tréningové centrum. Mladí hráči sa budú na stretnutie dva dni pripravovať v neďalekom St. George's Parku, tréningovom centre Anglickej futbalovej asociácie. Derby, ktoré dočasne kormidluje bývalý anglický reprezentačný útočník Wayne Rooney, patrí momentálne v tabuľke druhej najvyššej súťaže The Championship až 22. priečka.