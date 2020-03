Futbal: V domácej karanténe je 121 ľudí Juventusu Turín

Turín 12. marca (TASR) - Potvrdenie infekcie novým koronavírusom u obrancu Juventusu Turín Daniela Ruganiho skomplikovalo život ďalším ľuďom v klube. Belgický denník Le soir s odvolaním sa na oficiálne vyhlásenie Juventusu informuje, že v domácej karanténe sa ocitlo až 121 činovníkov futbalového klubu.



"V nadväznosti na potvrdenie ochorenia COVID-19 u Daniela Ruganiho môžeme potvrdiť, že do domácej karantény muselo vstúpiť 121 osôb. Okrem hráčov, členov realizačného tímu a sprievodného personálu sú to aj zástupcovia vedenia a ďalší zamestnanci klubu," informovali "Bianconeri" v oficiálnom komuniké.



U Ruganiho potvrdili infekciu v stredu (11.3.), vo štvrtok bola nákaza potvrdená aj u útočníka Sampdorie Janov Manola Gabbiadiniho. Aj členovia Sampdorie už nastúpili do izolácie.



V Taliansku evidujú rapídny nárast nakazených, podľa najnovších informácií BBC sa vyšplhal nad 15.000 a počet tamojších smrteľných obetí koronavírusu SARS-CoV-2 presiahol tisícku. Počet smrteľných obetí sa k štvrtkovému večeru zvýšil nad 4900, v 125 krajinách/regiónoch sveta ho diagnostikovali u vyše 134.000 osôb.