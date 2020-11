Hráči Hoffenheimu Baumann a Sessesgnon opustili reprezentačné tímy

Sinsheim 11. novembra (TASR) - Celý tím futbalového bundesligistu TSG 1899 Hoffenheim putuje do karantény. Dôvodom sú ďalšie prípady koronavírusu v tíme. Po aktuálnom kole testovania mali pozitívne výsledky tri osoby.



Po dohode so zdravotníckymi úradmi v Nemecku stiahol Hoffenheim dvoch svojich hráčov z kádrov národných tímov. Ide o nemeckého reprezentačného brankára Olivera Baumanna a člena anglického tímu do 21 rokov Ryana Sessegnona. Ten je v Hoffenheime na hosťovaní z Tottenhamu. Ani jeden z nich nemal pozitívny test, ale z preventívnych dôvodov pôjdu rovnako do karantény.



Koronavírusom sa v Hoffenheime najnovšie nakazili stredopoliar Sebastian Rudy, útočník Ishak Belfodil a nemenovaný člen realizačného tímu. U ďalšej osoby vyšiel nejasný výsledok testu a budú ho musieť zopakovať.



Už predtým mali pozitívny test po príchode na reprezentačné zrazy Izraelčan Munas Dabbur a Dán Robert Skov. Obaja mali pritom minulý piatok pri pravidelnom testovaní pred bundesligovým kolom negatívny výsledok testu. Ďalší zápas by mal Hoffenheim odohrať po reprezentačnej pauze 21. novembra poti Stuttgartu, pripomenula agentúra AP.