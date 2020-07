V Holandsku môžu ísť v úvode sezóny na štadióny len domáci fanúšikom

Zeist 9. júla (TASR) - V úvode nového ročníka holandskej futbalovej ligy budú môcť chodiť na štadióny iba fanúšikovia domáceho klubu. Vedenie národnej federácie (KNVB) to oznámilo vo štvrtok v 80-stranovom protokole, ktorý musia kluby dodržiavať počas pandémie koronavírusu.



Ročník 2020/21 by mal odštartovať 12. augusta za prítomnosti divákov, no len tých domácich. Vláda nariadila, že musia dodržiavať 1,5-metrové odstupy, čo podľa KNVB znamená, že sa štadióny zaplnia asi na 40%. Informovala agentúra dpa.