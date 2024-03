Futbal v meste odštartuje v Bratislave, tvárou projektu opäť Hamšík

Program:



27.4.2024: Bratislava (Eurovea)



4.5.2024: Košice (Námestie osloboditeľov, pred OC Aupark)



8.5.2024: Prešov (Námestie pred Divadlom Jonáša Záborského)



11.5.2024: Nitra (Svätoplukovo námestie)



25.5.2024: Trnava (Trojičné námestie)



8.6.2024: Trenčín (Mierové námestie)



15.6.2024: Banská Bystrica (OC Terminál)



22.6.2024: Žilina (Hlinkovo námestie)



21.8.2024: FINÁLE (Bratislava, Eurovea)



Bratislava 12. marca (TASR) - Niké liga v spolupráci s partnermi prináša aj v tomto roku projekt Futbal v meste. Námestia i obchodné centrá opäť ožijú futbalom, tvárou projektu je tretí rok za sebou Marek Hamšík.uvádza sa v tlačovej správe Únie ligových klubov, ktorá riadi najvyššiu domácu súťaž." povedal za organizátora prezident ÚLK Ivan Kozák. Hlavné myšlienky turnaja sú tri." dodal Kozák.Hamšík je ambasádor Futbalu v meste tretí raz za sebou. Premiérovo však nebude v úlohe otca fandiaceho svojmu synovi priamo na turnaji. Lucas má dvanásť rokov a už nespĺňa vekový limit pre účasť.vyzdvihol Futbal v meste bývalý slovenský reprezentant.Hoci pohyb a motivácia k športu sú tu najdôležitejšie, víťazné tímy Futbalu v meste si odnesú ceny až v hodnote 20.000 eur. Víťazný tím si bude môcť nakúpiť športové vybavenie v celkovej cene 5.000 eur. Víťazstvo z roku 2023 bude obhajovať AS Trenčín so svojimi Avengermi.Semifinálové kolá budú rovnako ako minulý rok v Bratislave, Trnave, Nitre, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Futbalový maratón odštartuje 27. apríla semifinálovým turnajom v Bratislave. Registrovať sa do Futbalu v meste môžu všetky futbalové tímy či školy s tímami do 11 rokov (chlapci narodení 2013 a neskôr a dievčatá 2012 na neskôr). Všetky informácie a registrácie sú dostupné na www.futbalvmeste.sk.