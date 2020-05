V americkej lige povolili tréningy v skupinách po šiestich

New York 28. mája (TASR) – Účastníci zámorskej futbalovej súťaže MLS smú od štvrtka trénovať na vonkajších plochách v skupinách po šiestich. Musia však dodržiavať miestne opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu a zároveň ligové zdravotné protokoly.



Sezónu MLS prerušili 12. marca, individuálne tréningy v klubových zariadeniach boli povolené od 6. mája. Hromadná príprava sa nezačne minimálne do pondelka. Ročník by sa mohol dohrať od júla turnajom s 26 mužstvami v Disney Worlde v Orlande na Floride.



Tímy by sa rozdelili na tri šesťčlenné a jednu osemčlennú skupinu, každý klub by mohol mať v dejisku maximálne 45 až 47 ľudí. Dve najlepšie mužstvá z každej skupiny by sa prebojovali do play off. Informovala o tom agentúra AFP.