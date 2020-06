Vo futbalovej MLS povolili tréningy celých tímov

New York 4. júna (TASR) - Účastníci zámorskej futbalovej súťaže MLS dostali povolenie trénovať na vonkajších plochách v celých kolektívoch. Vo vnútorných priestoroch smie byť maximálne päť ľudí.



Všetci hráči a členovia realizačných tímov musia 72 hodín pred začatím spoločného tréningového procesu podstúpiť dva testy na nový koronavírus s 24-hodinovým odstupom. Absolvujú aj kontroly na protilátky a kondičné previerky, počas prípravy ich na ochorenie COVID-19 budú testovať každý druhý deň. Osoba s pozitívnym výsledkom pôjde do izolácie a o 24 hodín bude nasledovať kontrolný test. Ten sa bude týkať aj všetkých ľudí, s ktorými prišla do úzkeho kontaktu.



Sezónu MLS prerušili pre pandémiu 12. marca, individuálne tréningy v klubových zariadeniach boli povolené od 6. mája a v skupinách po šiestich od 28. mája. Ročník by sa mal dohrať od júla turnajom so všetkými 26 mužstvami v Disney Worlde v Orlande na Floride. Informovala o tom agentúra AP.