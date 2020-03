V MLS predĺžili zákaz tréningov

New York 21. marca (TASR) - Zámorská futbalová súťaž MLS predĺžila zákaz tréningov do 27. marca. Podľa nariadenia môžu hráči využívať zázemie klubov iba na fyzioterapiu, no musia pri tom dodržiavať bezpečnostný protokol.



MLS prerušila sezónu do 10. mája pre pandémiu koronavírusu. V USA evidujú vyše 18-tisíc nakazených a 237 úmrtí. Informovala o tom agentúra AP.