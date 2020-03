MLS sa nebude trénovať aspoň do 4. apríla

Seattle 26. marca (TASR) - Zámorská futbalová súťaž MLS už tretíkrát predĺžila zákaz tréningov. Hráči a členovia realizačného tímu nesmú pre pandémiu nového koronavírusu využívať klubové zariadenia minimálne do 4. apríla. Sezóna je zatiaľ prerušená do 10. mája, odloženie sa dotklo 115 stretnutí.



Zákaz tréningov platí od 13. marca. Ligové vedenie odporučilo hráčom, aby sa v kondícii udržiavali samostatne a aby netrénovali v skupinách. "Ani som sa nedotkol lopty, osamote to nie je ono. Pokúsim sa zohnať aspoň jedného alebo dvoch spoluhráčov, o ktorých viem, že sa nejaký čas izolovali, aby sme si 'zakopali' v parku či na ihrisku," citovala stredopoliara Los Angeles Galaxy Sachu Kljestana agentúra DPA. Tréner FC Los Angeles Bob Bradley udržiava tím pohromade prostredníctvom videokonferencií.



Ďalší účastník súťaže Seattle Sounders založil fond na pomoc jednotlivcom, neziskovým organizáciám i malým prevádzkam v susedstve klubového riaditeľstva a štadióna CenturyLink Field. Rodina väčšinového vlastníka Adriana Hanauera doň na začiatok vložila 500 000 amerických dolárov. V USA evidovali vyše 68 000 prípadov ochorenia COVID-19 a 1032 mŕtvych. Celosvetovo je v 198 krajinách/územiach potvrdených viac ako 471 000 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 21 200 osôb.