V Neapole nechcú porovnávať Messiho a Maradonu

Neapol 24. februára (TASR) - V Neapole nechcú porovnávať argentínskych futbalistov Lionela Messiho a Diega Maradonu.



Messi odohrá v utorok s Barcelonou na štadióne San Paolo stretnutie Ligy majstrov proti miestnemu SSC, v ktorého drese dosiahol jeho krajan niekoľko svojich pamätných úspechov.



"V súčasnosti je Messi najlepší hráč sveta. Ale v Neapole neexistuje porovnávanie s Maradonom, ten je pre nás posvätný," cituje agentúra AP slová útočníka SSC Lorenza Insigneho.



Maradona doviedol Neapol k jeho jediným dvom národným titulom (1987 a 1990) a k trofeji v Pohári UEFA (1989).



"Už dlho som chcel hrať na tomto štadióne, no nikdy nebola príležitosť. Konečne prišiel ten moment a ja som napätý. Bude to nádherný zážitok, diváci sú tu veľmi náruživí a zbláznení do futbalu," prezradil 32-ročný Messi.