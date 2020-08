V Nemecku budú hrať bez divákov minimálne do konca októbra

Berlín 27. augusta (TASR) - V nemeckej futbalovej bundeslige sa bude hrať bez divákov minimálne do konca októbra. Nemecká kancelárka Angela Merkelová a členovia vlády sa na tom dohodli vo štvrtok. Informovala o tom agentúra DPA.



Pracovná skupina skúmala, či sa fanúšikovia môžu vrátiť na štadióny v priebehu nasledujúcich dvoch mesiacov. Podľa zdroja by pre pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu mohlo toto nariadenia trvať až do konca decembra.