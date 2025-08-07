< sekcia Šport
V nominácii na Zlatú loptu je až osem hráčov PSG na čele s Dembelem
Medzi ženami je najväčšou ašpirantkou na ocenenie vlaňajšia víťazka Španielka Aitana Bonmatiová z Barcelony.
Autor TASR
Berlín 7. augusta (TASR) - V 30-člennej nominácii časopisu France Football na Zlatú loptu je až osem hráčov Paríža Saint-Germain na čele s Ousmanem Dembelem. Dvadsaťosemročný krídelník je najhorúcejším kandidátom na triumf v ankete a zisk prestížneho ocenenia pre najlepšieho futbalistu sveta.
Okrem Dembeleho sa z tímu úradujúcich víťazov Ligy majstrov do nominácie dostali Gianluigi Donnarumma, Desire Doue, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz a Vitinha. Vo výbere nechýbajú ani Lamine Yamal z Barcelony či Cole Palmer z FC Chelsea, hlavný strojca triumfu Londýnčanov na MS klubov v USA.
Medzi ženami je najväčšou ašpirantkou na ocenenie vlaňajšia víťazka Španielka Aitana Bonmatiová z Barcelony. Konkurovať by jej mali Angličanky Lucy Bronzeová, Hannah Hamptonová, Chloe Kellyová, Alessia Russová či Leah Williamsonová, ktoré získali titul majsteriek Európy. Informovala o tom agentúra AFP.
Nominácie na anketu Zlatá Lopta 2025
muži:
Jude Bellingham (Real Madrid)
Ousmane Dembele (Paríž St. Germain)
Gianluigi Donnarumma (Paríž St. Germain)
Desire Doue (Paríž St. Germain)
Denzel Dumfries (Inter Miláno)
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
Viktor Gyökeres (Sporting Lisabon/Arsenal Londýn)
Erling Haaland (Manchester City)
Achraf Hakimi (Paríž St. Germain)
Harry Kane (Bayern Mníchov)
Chviča Kvaracchelija (SSC Neapol/Paríž St. Germain)
Robert Lewandowski (FC Barcelona)
Alexis Mac Allister (FC Liverpool)
Lautaro Martinez (Inter Miláno)
Kylian Mbappe (Real Madrid)
Scott McTominay (SSC Neapol)
Nuno Mendes (Paríž St. Germain)
Joao Neves (Paríž St. Germain)
Michael Olise (Bayern Mníchov)
Cole Palmer (FC Chelsea)
Pedri (FC Barcelona)
Raphinha (FC Barcelona)
Declan Rice (Arsenal Londýn)
Fabian Ruiz (Paríž St. Germain)
Mohamed Salah (FC Liverpool)
Virgil van Dijk (FC Liverpool)
Vinicius Júnior (Real Madrid)
Vitinha (Paríž St. Germain)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/FC Liverpool)
Lamine Yamal (FC Barcelona)
ženy:
Sandy Baltimoreová (FC Chelsea)
Barbra Bandová (Orlando Pride)
Aitana Bonmatiová (FC Barcelona)
Lucy Bronzeová (FC Chelsea)
Klara Bühlová (Bayern Mníchov)
Mariona Caldenteyová (Arsenal Londýn)
Sofia Cantoreová (Juventus Turín/Washington Spirit)
Steph Catleyová (Arsenal Londýn)
Temwa Chawingová (Sporting Kansas City)
Melchie Dumornayová (Olympique Lyon)
Emily Foxová (Arsenal Londýn)
Cristiana Girelliová (Juventus Turín)
Esther Gonzalezová (Gotham FC)
Caroline Graham Hansenová (FC Barcelona)
Patri Guijarrová (FC Barcelona)
Amanda Gutierresová (SE Palmeiras)
Hannah Hamptonová (FC Chelsea)
Pernille Harderová (Bayern Mníchov)
Lindsey Heapsová (Olympique Lyon)
Chloe Kellyová (Manchester City/Arsenal Londýn)
Frida Maanumová (Arsenal Londýn)
Marta (Orlando Pride)
Clara Mateová (FC Paríž)
Ewa Pajorová (FC Barcelona)
Claudia Pinová (FC Barcelona)
Alexia Putellasová (FC Barcelona)
Alessia Russová (Arsenal Londýn)
Johanna Ryttingová Kanerydová (FC Chelsea)
Caroline Weirová (Real Madrid)
Leah Williamsonová (Arsenal Londýn)
