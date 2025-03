V nominácii SR 21 proti Nemecku a Francúzsku sú aj nováčikovia

Nominácia SR 21 na prípravný dvojzápas s Nemeckom a Francúzskom /zdroj: futbalsfz.sk/:



Brankári: Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Tomáš Frühwald (Bohemians Praha 1905), Adam Danko (FK Železiarne Podbrezová)



Obrancovia: Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Hugo Pávek (AS Trenčín), Jakub Jakubko (FC Košice), Marek Ujlaky (FC Spartak Trnava), Filip Mielke (FK Železiarne Podbrezová), Sebastian Kóša (Real Zaragoza), Alexander Selecký (MFK Ružomberok), Nicolas Šikula (MFK Dukla Banská Bystrica)



Stredopoliari: Martin Šviderský (UD Almería), Sebastian Nebyla (FK Jablonec), Mario Sauer (MŠK Žilina), Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Artur Gajdoš (AS Trenčín), Christián Bačinský (FK Dukla Praha)



Útočníci: Dominik Hollý (FK Jablonec), Adam Gaži (MFK Skalica), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Roman Čerepkai (FC Košice), Adam Griger (FC Hradec Králové), Lukáš Mikulaj (AS Trenčín), Timotej Jambor (MŠK Žilina)







Náhradníci:



Brankári: Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Matúš Sláviček (AS Trenčín), Dominik Ťapaj (MFK Ružomberok), Adam Hrdina (Zbrojovka Brno), Michal Kukučka (1. FC Norimberg)



Obrancovia: Martin Gomola (MFK Ružomberok), Tobiáš Diviš (KFC Komárno), Šimon Mičuda (SFC Opava), Samuel Bagín (AS Trenčín), Oliver Klimpl (MFK Dukla Banská Bystrica), Tomáš Jaššo (SFC Opava), Timotej Hranica (MŠK Žilina)



Stredopoliari: Máté Szolgai (Szentlörinc SE), Fares Shudeiwa (MFK Tatran Liptovský Mikuláš), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Adrián Fiala (AS Trenčín), Dominik Veselovský (MFK Dukla Banská Bystrica), Milan Šimon Rehuš (TSG 1899 Hoffenheim), Matej Riznič (FC Petržalka), Adam Tučný (MFK Ružomberok), Rudolf Božík (MFK Ružomberok), Peter Juritka (FK Železiarne Podbrezová)



Útočníci: Adam Hanes (MFK Zvolen), Martin Mišovič (ŠK Slovan Bratislava), Viktor Sliacky (KFC Komárno), Lukáš Prokop (MŠK Žilina), Zoran Záhradník (FC ŠTK 1914 Šamorín), Andy Masaryk (FK Pohronie)







Realizačný tím:



Tréner: Jaroslav Kentoš



Asistent trénera: Tibor Goljan



Asistent trénera: Mário Auxt



Tréner brankárov: Tomáš Čechovič



Kondičný tréner: Andrej Caban



Videoanalytik: Michal Slyško



Technický vedúci: Martin Hrnčír



Lekár: František Rigo



Fyzioterapeut: Jozef Štieber



Fyzioterapeut: Michal Krajník



Kustód: Michal Beseda



Kustód: Peter Paulický



Media manažér: Jakub Homoľa







Program zápasov SR 21:



piatok 21. marca



18.00 SLOVENSKO 21 - Nemecko 21 /Štadión A. Malatinského, Trnava/



pondelok 24. marca



18.30 SLOVENSKO 21 - Francúzsko 21 /Štadión A. Malatinského, Trnava/



Bratislava 13. marca (TASR) - Kvarteto nováčikov figuruje v nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na nadchádzajúce prípravné zápasy proti rovesníkom z Nemecka a Francúzska. Premiérovo dostali pozvánku Hugo Pávek a Lukáš Mikulaj z Trenčína, Vincent Chyla z Podbrezovej a Christián Bačinský z pražskej Dukly.Trénerský štáb vedený hlavným kormidelníkom Jaroslavom Kentošom nominoval na dvojzápas 24-členný káder. Zaujímavosťou je, že všetci štyria nováčikovia vzhľadom na svoj dátum narodenia budú môcť byť súčasťou kádra "sokolíkov" aj v ďalšom kvalifikačnom cykle pre ME 2027.uviedol pre oficiálnu webstránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) asistent trénera reprezentačnej dvadsaťjednotky Tibor Goljan.pokračoval Goljan.Slováci vyzvú na domácej pôde dvoch súperov z najužšej európskej špičky. Najprv si zmerajú sily s výberom Nemecka (v piatok 21. marca o 18.00 h v Trnave) a tri dni nato sa stretnú s reprezentáciou Francúzska (v pondelok 24. marca o 18.30 h opäť v Trnave). Obaja marcoví súperi "sokolíkov" sa predstavia aj na júnovom európskom šampionáte do 21 rokov, ktoré sa uskutočnia v ôsmich slovenských mestách. Nemecko i Francúzsko postúpili na šampionát priamo zo svojich kvalifikačných skupín. Nemecko vyhralo svoju skupinu so ziskom 26 z 30 možných bodov, Francúzsko bolo medzi trojicou najlepších tímov druhých miest, ktoré mali garantovaný priamy postup na šampionát.povedal Goljan.Voľba dejiska prípravných zápasov s dvomi atraktívnymi súpermi napokon padla na Trnavu. Goljan verí, že dvadsaťjednotka priláka do Trnavy solídnu návštevu:Oba zápasy SR 21 počas marcovej asociačnej prestávky odvysiela v priamych prenosoch stanica STVR Šport.