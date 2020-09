V novej sezóne Bundesligy štyria Slováci, Bayern opäť favorit na titul

1. kolo Bundesligy 2020/2021:



piatok 18. septembra



20.30 Bayern Mníchov - Schalke 04 Gelsenkirchen



sobota 19. septembra



15.30 Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld

15.30 1. FC Union Berlín - FC Augsburg

15.30 1. FC Kolín - 1899 Hoffenheim

15.30 Werder Brémy - Hertha Berlín

15.30 VfB Stuttgart - SC Freiburg

18.30 Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach



nedeľa 20. septembra



15.30 RB Lipsko - FSV Mainz 05

18.00 VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen

Berlín 17. septembra (TASR) - Nový ročník nemeckej futbalovej Bundesligy sa v piatok rozbehne s novými pravidlami pre fanúšikov na štadiónoch v tieni pandemických opatrení. Tradične však so suverénnym favoritom na zisk titulu Bayernom Mníchov, ktorý v Allianz Arene privíta Schalke 04 Gelsenkirchen. Medzi nemeckou elitou bude mať zastúpenie aj slovenský futbal v podobe tria legionárov - obrancu Petra Pekaríka z Herthy Berlín, stredopoliara Lászlóa Bénesa z Borussie Mönchengladbach a stredopoliara Ondreja Dudu, ktorý len nedávno prestúpil práve z Herthy do 1. FC Kolín. Asistentom trénera Uweho Neuhausa v Arminii Bielefeld je Peter Németh.Obhajca má za sebou skvelú sezónu, v ktorej získal prestížne treble, keď triumfoval v lige, Pohári DFB aj Lige majstrov. V sezóne, ktorú stále limitujú vládne opatrenia na potlačenie koronavírusu, bude útočiť na deviaty majstrovský titul za sebou. Od roku 2002 je v Nemecku tradične piatkový otvárací termín rezervovaný pre obhajcu, ktorý odvtedy v úvodnom zápase neprehral ani raz, 14-krát vyhral a 4-krát remizoval.Úrady povolili na štadióne v Mníchove účasť 7500 fanúšikom, ale aj tak to nebude tá pravá atmosféra. Bayern po triumfe 23. augusta vo finále LM na Parížom St. Germain dostal ešte v 1. kole nemeckého pohára voľno, času na prípravu ale aj tak bolo málo. Neodohral ani prípravné zápasy. Úspešný tréner Hansi Flick má tak reálne očakávania." citovala Flicka agentúra DPA.Schalke nemá za sebou úspešnú minulú sezónu, vytvorilo negatívny klubový rekord, keď v lige zaknihovalo sériu 16 zápasov bez výhry. To Bayern je nezdolaný v 30 dueloch a ťahá sériu 21 výhier v súťažných zápasoch. "," vyjadril sa marocký reprezentačný stredopoliar Amit Harit zo Schalke.Skomplikovať plány na obhajobu sa Bayernu bude snažiť najmä tradičný rival Borussia Dortmund, ktorá na úvod v Signal Iduna Parku v sobotu hostí Mönchengladbach. Tímu trénera Luciena Favreho by k tomu mohli pomôcť mladé letné akvizície, z Birminghamu prišiel stredopoliar Jude Bellingham, resp. na hosťovanie z Realu Madrid Reinier. Bénesovcov tiež čaká náročná sezóna, keď si vybojovali účasť v Lige majstrov.Ďalším klubom, ktorý sa pokúsi hatiť nádeje Bayernu, je RB Lipsko. Semifinalista uplynulej sezóny LM privíta v nedeľu Mainz, priamo na štadióne si duel môže vychutnať 8500 divákov. Lipsko bude musieť nahradiť útočníka Tima Wernera, ktorý odišiel do Chelsea Londýn. "," povedal kouč Julian Nagelsmann.Po 11 rokoch sa medzi elitu vrátila Arminia Bielefeld, ktorá nastúpi vo Frankfurte. Medzičasom už Bielefeld "stihol" vypadnúť v 1. kole Pohára DFB s účastníkom štvrtej najvyššej súťaže Rot-Weiss Essen. Ďalší nováčik Stuutgart privíta Freiburg. Werder Brémy, ktorý si účasť v prvej lige zachránil v baráži, hostí v 1. kole Herthu. Nový zamestnávateľ Dudu Kolín otvorí ročník domácim duelom s Hoffenheimom.