V Poľsku môžu ísť fanúšikovia na štadióny od 19. júna

Varšava 29. mája (TASR) – Futbaloví fanúšikovia v Poľsku budú môcť sledovať zápasy najvyššej súťaže v obmedzenej miere priamo na štadióne od 19. júna. Oznámili to predstavitelia tamojšej vlády.



Poľská Ekstraklasa sa vrátila do súťažného diania po prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu dnes. Zatiaľ sa môže hrať iba bez divákov. Od 19. júna môže byť štadión zaplnený maximálne z jednej štvrtiny.



"Určite to pomôže. Fanúšikovia majú vplyv na výkon, vytvoria lepšiu atmosféru. Cirkus funguje, pretože existujú zvieratá a existuje publikum. Podobne aj futbal musí mať publikom," cituje Przeglad Sportowy prezidenta Poľského futbalového zväzu Zbigniewa Bonieka.