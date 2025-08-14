< sekcia Šport
V Premier League sa rozhodcovia viac zamerajú na držanie v šestnástke
Autor TASR
Londýn 14. augusta (TASR) - Rozhodcovia v anglickej Premier League sa od novej sezóny vo väčšej miere zamerajú na súboje futbalistov a držanie v šestnástkach, čo môže priniesť viacero pokutových kopov.
Cieľom rozšíreného zamerania rozhodcov je reagovať na súboje, ktoré môžu mať vplyv na hru a cieľ zabojovať o zisk lopty. K tomu má prispieť aj systém VAR, ktorý môže vyhodnocovať tieto situácie. Podľa agentúra DPA sa budú prísnejšie posudzovať náznaky simulovania a rozhodcovia dostanú možnosť oveľa skôr zavolať na trávnik doktorov alebo fyzioterapeutov pri možnom zranení hlavy.
Postupom času majú dostať rozhodcovia videokamery po ich úspešnej premiére na majstrovstvách sveta klubov v USA a ich následnom schválení do praxe. Do platnosti vstúpi aj pravidlo o osemsekundovom držaní lopty brankármi.
