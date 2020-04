Bloom: V prípade nedohratia Premier League by nemal nik zostúpiť

Londýn 19. apríla (TASR) - V prípade nedohratia sezóny anglickej futbalovej ligy by zo súťaže nemal nik zostúpiť. Tvrdí to majiteľ Brightonu Tonny Bloom. Premier League v marci prerušili na neurčito pre pandémiu koronavírusu a nad jej reštartom visí otáznik.



"Ak by sa sezóna predčasne skončila a tri tímy by zo súťaže museli vypadnúť, bolo by to neférové. Treba mať na zreteli, že ide o Premier League," uviedol Bloom. Brighton je v aktuálnej tabuľke na 15. mieste dva body nad pásmom zostupu. Informovala agentúra DPA.