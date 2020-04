V Rakúsku sa uvoľnujú opatrenia, kluby začnú s tréningami

Viedeň 15. apríla (TASR) - Rakúski futbaloví bundesligisti od budúceho týždňa začnú opäť s tréningom v malých skupinách so šiestimi hráčmi. Umožnilo im to rozhodnutie tamojšej vlády, ktoré v stredu na tlačovej konferencii tlmočil minister športu Werner Kogler.



Podľa jeho slov sa od 1. mája opäť môžu otvoriť určité športoviská pre hromadné športy, ako atletické okruhy, tenisové kurty, golfové rezorty, dostihové dráhy či strelecké areály. Zatiaľ by sa mali konať len aktivity vonku, nie v hale.



Rakúska elitná súťaž tak dostala nádej, že sa bude môcť dohrať prerušená sezóna. "Chceme to umožniť, máme riešenia," citovala politika agentúra APA. Musia byť však dodržané potrebné bezpečnostné opatrenia, hráči sa musia podrobiť testom na koronavírus a hralo by sa zrejme bez divákov.



V Rakúsku evidovali v stredu napoludnie vyše 14.000 prípadov nákazy koronavírusom, 393 osôb chorobe podľahlo. Celosvetovo je v 208 krajinách/územiach potvrdených takmer 2 milióny prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 126.000 osôb.