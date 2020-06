V Serii A schválili zmenu pravidiel, povolili päť striedaní

Rím 5. júna (TASR) - Vedenie najvyššej talianskej futbalovej súťaže schválilo v piatok pravidlo o piatich striedaniach. Informovala o tom agentúra AP.



Serie A si tak po reštarte osvojí pravidlo, ktoré zaviedli aj v ďalších ligách v Európe. Naďalej však budú povolené iba tri prestávky na striedania. Zmena pravidiel sa týka aj zápasov Talianskeho pohára. Ak by tréneri do prípadného predĺženia nevyužili všetkých päť striedaní, môžu si vypýtať štvrtú pauzu na vystriedanie po konci riadneho hracieho času, alebo v prestávke medzi prvým a druhým predĺžením.



Fanúšikovia talianskeho futbalu sa dočkajú reštartu sezóny 12. a 13. júna, keď sú na programe odvety semifinále národného pohára. Serie A by sa po vyše trojmesačnej pauze zavinenej pandémiou koronavírusu mala opätovne rozbehnúť 20. júna.