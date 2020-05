V Španielsku by sa od nasledujúcej sezóny mohlo hrať s divákmi

Madrid 27. mája (TASR) - Španielski fanúšikovia by sa mohli vrátiť na futbalové štadióny v krajine od začiatku nasledujúcej sezóny.



V stredu to uviedla prezidentka Španielskeho športového výboru Irene Lozanová: "Nevylučujeme to. Podľa toho, ako sa bude vyvíjať pandémia a ako bude postupovať situácia, môžeme sa začať pozerať na to, že by sme od nasledujúcej sezóny pustili na štadióny isté množstvo fanúšikov."



Sezónu 2019/2020 prerušili v polovici marca a obnoviť by ju mali druhý júnový týždeň, zápasy budú bez fanúšikov. "Momentálne je hlavný cieľ dohrať tento ročník a je jasné, že najlepšie riešenie je hrať za zatvorenými bránami," povedala pre rádio COPE.



V prípade, že sa od ďalšieho ročníka vrátia fanúšikovia, budú len v určitých častiach štadiónov, budú musieť dodržiavať nariadené vzdialenosti a zdravotnícke opatrenia a pravdepodobne nosiť rúška a rukavice. Informovala agentúra AP.