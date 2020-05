Slovenský futbalový zväz rozhodne o II. lige

Bratislava 23. mája (TASR) - Slovenská futbalová Fortuna liga sa rozbehne 13. júna, no osud druhej najvyššej súťaže je zatiaľ neistý. Riadiaci orgán, ktorým je Slovenský futbalový zväz (SFZ), by o pokračovaní či predčasnom ukončení ročníka mohol rozhodnúť v stredu 27. mája, informoval o tom SFZ na svojom webe. Druhá liga je zatiaľ pozastavená do 31. mája.



Únia ligových klubov v piatok okrem reštartu Fortuna ligy rozhodla, že túto sezónu nikto z najvyššej súťaže nezostúpi. V praxi to znamená, že v zmysle športových kritérií z II. ligy nepostúpi a z nej nezostúpi nikto.



Fortuna ligu dohrajú v redukovanom formáte s piatimi kolami, to vytvorilo priestor na dokončenie pohárovej súťaže. Na programe zostávajú dve kolá, semifinálové dvojice vyžrebujú v utorok 26. mája. V hre zostali už iba Slovan Bratislava, Dunajská Streda, Zlaté Moravce a Ružomberok.