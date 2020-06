V talianskej lige by o titule mohli rozhodnúť súboje play off

Rím 8. júna (TASR) – V prípade opätovného prerušenia talianskej futbalovej Serie A by o titule a miestenkách do európskych sútaží mohli rozhodnúť súboje play off. Rozhodla o tom v pondelok Talianska futbalová federácia (FIGC), ktorá schválila plán reštartu najvyššej súťaže.



Ak by sa však sezóna nemohla pre zhoršenie epidemiologickej situácie alebo časový sklz dohrať na ihrisku, titul neudelia nikomu. Matematickým algoritmom sa iba určí konečná tabuľka. Taliansku ligu prerušili pre pandémiu koronavírusu 9. marca, opätovne sa má rozbehnúť 20. júna. Federácia rozhodla, že pokračovať v sezóne budú dve najvyššie súťaže, ženskú Serie A už neobnovia. Informovala agentúra AP.