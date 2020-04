V Taliansku predĺžili sezónu do 2. augusta

Rím 24. apríla (TASR) – Talianska futbalová federácia predĺžila aktuálnu sezónu do 2. augusta. Do tohto termínu by sa mali odohrať všetky zostávajúce súboje Serie A a nižších líg, ktoré odložili po vypuknutí pandémie koronavírusu. Informovala agentúra dpa.



Prezident Talianskej futbalovej federácie Gabriele Gravina vyhovel Európskej futbalovej únii (UEFA), ktorá apelovala na národné zväzy, aby sa pokúsili dohrať domáce ligové súťaže. Výkonný výbor UEFA sa na štvrtkovom zasadnutí zaoberal aj opačnou alternatívou a odsúhlasil, že v prípade rozhodnutia vlády konkrétnej krajiny nemusia zväzy trvať na dohratí sezóny.



Ukončiť ju môžu aj v prípade, že by jej dohratie predstavovalo pre kluby prílišnú ekonomickú záťaž. Nedohratie by ich v takom prípade nepripravilo o miestenku v novej edícii Ligy majstrov a Európskej ligy.



V Taliansku zastavili profesionálne futbalové ligy 9. marca. Do konca ročníka Serie A, ktorý mal pôvodne vyvrcholiť 24. mája, zostáva dvanásť kôl. Kluby chcú začať 4. mája s tréningovým procesom, o tri alebo štyri týždne neskôr by mohli prísť na rad zápasy. Lídrom súťaže je Juventus Turín s náskokom jedného bodu pred Laziom Rím.