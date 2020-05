V Turecku sa bude opäť hrať futbal od 12. júna

Ankara 6. mája (TASR) - Najvyššia turecká futbalová súťaž bude po pauze zavinenej pandémiou nového koronavírusu pokračovať od 12. júna. V stredu to oznámila Turecká futbalová federácia (TFF).



Ligu pre rozšírenie nákazy prerušili 19. marca. "Dospeli sme k rozhodnutiu, že v profesionálnych súťažiach sa bude opäť hrať 12., 13. a 14. júna. Chceme, aby bol ročník v týchto ligách ukončený do nedele 26. júla. Zápasy Süper Lig sa budú hrať počas siedmich víkendov, jedno kolo bude vsadené do stredu týždňa," povedal prezident TFF Nihat Özdemir podľa agentúry SID. Lídrom najvyššej súťaže je Trabzonspor, no rovnaký počet bodov nazbieral aj druhý tím tabuľky Basaksehir Istanbul, v ktorom pôsobí slovenský stopér Martin Škrtel.



Šéf TFF zároveň dúfa, že sa v auguste v Istanbule uskutoční finálový zápas Ligy majstrov. Európska futbalová únia (UEFA) zatiaľ nerozhodla, v akom formáte sa dohrajú európske klubové súťaže.



V Turecku evidovali v stredu popoludní celkovo takmer 130.000 prípadov ochorenia COVID-19, po nákaze novým koronavírusom SARS-CoV-2 tam zomrelo 3520 ľudí.