V USA odsúdili ďalšieho protagonistu korupčnej aféry FIFA

New York 21. januára (TASR) - Americký federálny súd v Brooklyne uznal vinným ďalšieho protagonistu korupčného škandálu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Riaditeľ brazílskej vysielacej spoločnosti Jose Margulies sa priznal a vyhol sa väzeniu. Sudkyňa Pamela Chenová mu vymerala podmienečný trest na dva roky.



Margulies sa podieľal na kupčení s vysielacími právami, medzi rokmi 1991 až 2015 rozdal úplatky vo výške 80 miliónov dolárov. "Ide o vážny zločin. Kvôli vám utrpela kredibilita a dôveryhodnosť profesionálneho futbalu," uviedla Chenová pri čítaní rozsudku.



Osemdesiatročný Margulies sa mohol vyhnúť trestnoprávnej zodpovednosti, keďže v rodnej Brazílii mu nehrozilo vydanie americkej justícii. Napriek tomu dobrovoľne pricestoval do New Yorku a spolupracoval s vyšetrovateľmi. "Viem, čoho som sa dopustil, môžem obviňovať iba sám seba," citovala jeho vyjadrenie agentúra AP.