Valencia prepustila trénera Bordalasa, mal by ho nahradiť Gattuso

Valencia 4. júna (TASR) - Novým trénerom futbalistov FC Valencia by sa mal stať Gennaro Gattuso. Účastník španielskej La Ligy v piatok uviedol, že z funkcie kormidelníka tímu odvolal Joseho Bordalasa.



Valencia skončila v minulej sezóne La Ligy na deviatom mieste. Dostala sa však až do finále Copa del Rey, kde prehrala po rozstrele s Betisom Sevilla.



Klub v uplynulých sezónach znižoval náklady a predal niekoľko kľúčových hráčov bez toho, aby ich nahradil. Bordalasovi zostával do konca zmluvy jeden rok, v januári však kritizoval prestupovú stratégiu klubu. "Klub sa chce poďakovať Josemu za jeho prácu a obetavosť počas jeho pôsobenia, v ktorom sa tím dostal až do finále Copa del Rey, a praje mu veľa šťastia v jeho kariére," napísal klub vo vyhlásení.



Gattuso údajne rokuje s Valenciou už niekoľko týždňov a je pripravený podpísať dvojročný kontrakt. Bývalý taliansky stredopoliar predtým trénoval SSC Neapol, v roku 2020 s ním vyhral Taliansky pohár, no v nasledujúcej sezóne ho prepustili.