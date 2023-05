Van der Sar odstúpil z postu generálneho riaditeľa Ajaxu

Amsterdam 30. mája (TASR) - Edwin van der Sar odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa futbalového klubu Ajax Amsterdam. Bývalý brankár tak urobil po tom, čo najúspešnejší holandský klub obsadil v uplynulom ročníku Eredivisie neuspokojivú tretiu priečku.



Päťdesiatdvaročný Holanďan pôsobil v štruktúrach Ajaxu od roku 2012, keď bol členom predstavenstva. Od roku 2016 zastával funkciu generálneho riaditeľa. "Po takmer 11 rokoch v predstavenstve som vyčerpaný. Nie je to dobrý pocit, keď musím urobiť bezprostredné rozhodnutie o budúcnosti tohto úžasného klubu. Rozhodol som sa teraz skončiť," uviedol Van der Sar v utorkovom vyhlásení.



Predseda dozornej rady Pier Eringa ešte žiadal Van der Sara, aby vo funkcii zotrval do augusta, no nestalo sa tak: "Chceli sme, aby zostal, ale už sa rozhodol a musíme to rešpektovať. Uplynulá sezóna nie je odrazom celého obdobia, počas ktorého viedol Ajax. Klub zažil veľa úspechov, zaznamenal veľký rast a získal medzinárodné uznanie."