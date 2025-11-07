Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025Meniny má René
< sekcia Šport

Vanoli nahradil Pioliho na poste trénera Fiorentiny

.
Stefano Pioli. Foto: TASR/AP

Fiorentina nevyhrala ani v jednom z desiatich ligových duelov v ročníku a so štyrmi bodmi za remízy figuruje na poslednom mieste tabuľky Serie A.

Autor TASR
Florencia 7. novembra (TASR) - Paolo Vanoli je nový tréner futbalistov ACF Fiorentina. Na lavičke nahradil Stefana Pioliho, ktorého vedenie klubu odvolalo po nevydarenom štarte do sezóny. Svoj prvý zápas na lavičke tímu absolvuje v nedeľu na ihrisku FC Janov.

Päťdesiattriročný Vanoli bol bez klubu od leta, keď skončil v FC Turín. V minulosti viedol Spartak Moskva, Benátky i mládežnícke výbery Talianska. Fiorentina urobila trénerskú výmenu ako tretí klub Serie A v tejto sezóne. Luciano Spalletti nahradil Igora Tudora v Juventuse a Patrick Vieira predčasne skončil v FC Janov, na jeho miesto prišiel Daniele De Rossi.

Fiorentina nevyhrala ani v jednom z desiatich ligových duelov v ročníku a so štyrmi bodmi za remízy figuruje na poslednom mieste tabuľky Serie A. Klub účinkuje v prebiehajúcom ročníku aj v Konferenčnej lige a po troch dueloch ligovej fázy je na ôsmej pozícii s bilanciou 2-0-1.
.

Neprehliadnite

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda