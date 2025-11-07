< sekcia Šport
Vanoli nahradil Pioliho na poste trénera Fiorentiny
Fiorentina nevyhrala ani v jednom z desiatich ligových duelov v ročníku a so štyrmi bodmi za remízy figuruje na poslednom mieste tabuľky Serie A.
Autor TASR
Florencia 7. novembra (TASR) - Paolo Vanoli je nový tréner futbalistov ACF Fiorentina. Na lavičke nahradil Stefana Pioliho, ktorého vedenie klubu odvolalo po nevydarenom štarte do sezóny. Svoj prvý zápas na lavičke tímu absolvuje v nedeľu na ihrisku FC Janov.
Päťdesiattriročný Vanoli bol bez klubu od leta, keď skončil v FC Turín. V minulosti viedol Spartak Moskva, Benátky i mládežnícke výbery Talianska. Fiorentina urobila trénerskú výmenu ako tretí klub Serie A v tejto sezóne. Luciano Spalletti nahradil Igora Tudora v Juventuse a Patrick Vieira predčasne skončil v FC Janov, na jeho miesto prišiel Daniele De Rossi.
Fiorentina nevyhrala ani v jednom z desiatich ligových duelov v ročníku a so štyrmi bodmi za remízy figuruje na poslednom mieste tabuľky Serie A. Klub účinkuje v prebiehajúcom ročníku aj v Konferenčnej lige a po troch dueloch ligovej fázy je na ôsmej pozícii s bilanciou 2-0-1.
