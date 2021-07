Varane je definitívne hráčom Manchestru United

Manchester 27. júla (TASR) – Francúzsky futbalový obranca Raphael Varana definitívne prestúpil z Realu Madrid do Manchestru United. Vedenie anglickej Premier League v utorok potvrdilo, že oba kluby sa dohodli na podmienkach transferu.



K podpisu zmluvy príde po tom, ako Varane absolvuje lekársku prehliadku. Elitný stopér by sa mal červeným diablom upísať na päť rokov. Varane mal s Realom platný kontrakt do 30. júna 2022. Na Santiago Bernabeu prišiel v roku 2011 a s bielym baletom štyrikrát triumfoval v Lige majstrov.