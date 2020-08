Vardy predĺžil kontrakt s Leicestrom do roku 2023

Londýn 26. augusta (TASR) - Anglický futbalový útočník Jamie Vardy predĺžil kontrakt s Leicestrom City o ďalšiu sezónu do roku 2023.



Tridsaťtriročný útočník strelil v uplynulom ročníku Premier League 23 gólov a získal Zlatú loptu pre najlepšieho kanoniera. "Je ťažké opísať cestu, ktorú som absolvoval v tomto klube. Hoci sme toho spolu dosiahli už toľko, viem, že s týmto tímom toho môžem dokázať oveľa viac, takže je pre mňa špeciálne, že môžem opäť odovzdať svoju budúcnosť Leicestru City," uviedol Vardy.



K "líškam" prišiel v roku 2012 z provinčného tímu Fleetwood Town, ktorý hral v piatej lige. Leicester aj vďaka jeho gólom postúpil po dvoch sezónach do Premier League a v ročníku 2015/16 ju senzačne vyhral. Následne obsadil 12. a dvakrát 9. miesto, v uplynulej sezóne skončil piaty, keď mu tesne ušla miestenka do Ligy majstrov. Vardy za toto obdobie odohral 310 zápasov, strelil 130 gólov a pridal 52 asistencií.



Leicester predĺžil v posledných dňoch kontrakty aj s ofenzívnym stredopoliarom Jamesom Maddisonom i defenzívnym Nampalysom Mendym. Z tímu však pravdepodobne odíde do Chelsea ľavý obranca Ben Chilwell. Informovala agentúra AFP.