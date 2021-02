Vavro by mal do konca sezóny hosťovať v Huesce

Rím 1. februára (TASR) – Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro by mal do konca sezóny hosťovať v klube španielskej La Ligy SD Huesca. Informoval o tom denník Marca. Obranca Lazia Rím odohral v tejto sezóne talianskej Serie A iba 51 minút.



V januári padlo Vavrovo hosťovanie v FC Janov. Dvadsaťštyriročný stopér neprešiel v metropole Ligúrie lekárskou prehliadkou, ktorá odhalila problémy so slabinami. Huesca figuruje momentálne so 16 bodmi na poslednom 20. mieste tabuľky najvyššej španielskej súťaže.