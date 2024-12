Vavro dal gól za Wolfsburg, pomohol k postupu do štvrťfinále pohára

Berlín 4. decembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro pomohol svojím gólom k postupu Wolfsburgu do štvrťfinále Nemeckého pohára. V stredajšom domácom osemfinálovom stretnutí s Hoffenheimom otvoril skóre v 63. minúte a nasmeroval svoj tím k víťazstvu 3:0. Dvadsaťosemročný obranca odohral za VfL celý zápas.



Vavro sa presadil z priameho kopu, keď jeho strela z vyše 20 metrov prepadla brankárovi Oliverovi Baumannovi cez ruky do siete. Bol to jeho prvý gól v drese Wolfsburgu, kam prišiel na konci augusta na hosťovanie z FC Kodaň. Domáci poistili triumf ešte zásahmi Jonasa Winda a Yannicka Gerhardta. Vavro odohral v prebiehajúcej sezóne za "vlkov" osem zápasov v Bundeslige a dva v Nemeckom pohári.