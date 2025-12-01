< sekcia Šport
Vedenie Ajaxu sa ospravedlnilo za svojich fanúšikov: Nehorázne
Rozhodca Bas Nijhuis odviedol hráčov z ihriska na štadióne Johana Cruyffa po siedmich minútach hry za stavu 0:0.
Autor TASR
Amsterdam 1. decembra (TASR) - Vedenie futbalového klubu Ajaxu Amsterdam sa ospravedlnilo za neprístojnosti svojich fanúšikov. Nedeľný zápas s Groningenom v Eredivisie najskôr prerušili a neskôr úplne zrušili, lebo fanúšikovia za jednou z bránok zapálili ohňostroje a svetlice.
Rozhodca Bas Nijhuis odviedol hráčov z ihriska na štadióne Johana Cruyffa po siedmich minútach hry za stavu 0:0. Pokus o pokračovanie zápasu zlyhal po ďalších pyrotechnických výtržnostiach. „To, čo sa stalo, považuje Ajax za úplne nehorázne,“ uviedol klub vo vyhlásení.
Oba kluby teraz budú musieť počkať na rozhodnutie Holandského futbalového zväzu (KNVB) o osude zápasu. Pravdepodobne sa dohrá bez fanúšikov tak, ako sa to stalo aj pred pár rokmi, keď Ajax hral proti Feyenoordu. Vtedy sa časť zápasu dohrala pred prázdnymi tribúnami.
