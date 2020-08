Vedenie Barcelony potvrdilo, že Messi chce odísť z klubu

Barcelona 25. augusta (TASR) - Argentínsky futbalový reprezentant Lionel Messi chce odísť z FC Barcelona. V utorok to potvrdilo vedenie španielskeho klubu pre agentúru AP. Messi už niekoľko dní po zahanbujúcej prehre Barcelony s Bayernom Mníchov 2:8 vo štvrťfinále Ligy majstrov naznačil, že chce opustiť Camp Nou a vedeniu klubu už poslal žiadosť o uvoľnenie spod zmluvy.



Messi tlmočil predstaviteľom Barcelony prostredníctvom faxu, že v lete chce opustiť klub ako voľný hráč, hoci má ešte rok platný kontrakt. Argentínčan je presvedčený, že mu to umožňuje klauzula v zmluve, keďže sezóna sa pre pandémiu koronavírusu skončila až v auguste a nie v máji. Vedenie Barcelony však trvá na tom, že Messi si včas neuplatnil klauzulu, ktorá mu umožňovala požiadať o prestup do iného mužstva bez odstupného iba do 10. júna a tak táto klauzula už nemá platnosť. Messi má okrem iného v zmluve aj astronomickú výšku výstupnej klauzuly pre prípadných záujemcov 700 miliónov eur.



V Katalánsku pôsobí od mládežníckych kategórii, do akadémie La Masia prišiel v roku 2001. Postupne sa vypracoval nielen na jedného z najlepších hráčov klubu, ale aj histórie futbalu. Doposiaľ odohral vo všetkých súťažiach 731 zápasov a strelil 634 gólov. Je najlepší kanonier v histórii Barcelony, s ktorou získal desať ligových titulov, šesť národných pohárov a štyrikrát triumfoval v LM, naposledy pred piatimi rokmi.