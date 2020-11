Vedenie Barcelony sa nedohodlo s hráčmi na redukcii platov

Barcelona 12. novembra (TASR) - Vedenie španielskeho futbalového klubu FC Barcelona nedospelo k dohode s hráčmi o znížení platov. V dôsledku pandémie prišli Katalánci o 300 miliónov eur, no zdĺhavé vyjednávania so zástupcami hráčov nepriniesli žiadny výsledok. Podľa portálu Goal.com sa vedenie snažilo dosiahnuť redukciu platov o 191 miliónov eur.



Španielske médiá informovali, že manažment chce skresať príjmy hráčov o 30 percent, týka sa to aj Lionela Messiho. Hoci rozhovory nepriniesli úspech, obe strany sa dohodli na ďalšom kole rokovaní. "Všetci súhlasili, že do 23. novembra predložia návrh, ktorý bude z ich pohľadu prijateľný. Sme v situácii, keď musíme prijať riešenie na zmiernenie dopadov krízy," uviedlo barcelonské vedenie v stanovisku.