Vedenie Interu Miláno nebude brániť Eriksenovi v odchode

Miláno 23. novembra (TASR) - Vedenie Interu Miláno nebude brániť dánskemu futbalistovi Christianovi Eriksenovi v januárovom odchode z klubu. Dvadsaťosemročný stredopoliar prišiel do Talianska iba v januári z Tottenhamu, ale výkonmi nepresvedčil a podľa jeho slov ani on nie je s pôsobiskom spokojný.



Výkonný riaditeľ Interu Beppe Marotta pre DAZN potvrdil, že v prípade ponuky môže Eriksen odísť v najbližšom prestupovom období. "Už to jasne povedal tréner Antonio Conte a ja súhlasím. Nebudeme brániť nikomu v odchode. Momentálne však nemáme za Eriksena žiadnu ponuku."



Eriksen odohral v minulej sezóne, ktorú poznačil koronavírus, celkovo 26 zápasov a strelil štyri góly. V prebiehajúcej však nastúpil iba na sedem duelov a zatiaľ sa strelecky nepresadil. Informoval o tom portál goal.com.