Vedenie La Ligy ráta od júna so zápasmi na prázdnych štadiónoch

Madrid 4. mája (TASR) - Vedenie najvyššej španielskej futbalovej súťaže vyjadrilo v pondelok presvedčenie, že od júna bude môcť obnoviť sezónu. Tento týždeň sa začne s testovaním hráčov na nový koronavírus, od pondelka majú povolené individuálne trénovať v zariadeniach svojich klubov.



"Návrat futbalu značí, že spoločnosť smeruje k normálu, osvieži to život v Španielsku. Zdravie ľudí je na prvom mieste, takže sme vypracovali dôkladný protokol, aby sme zaistili bezpečnosť všetkých pri reštarte La Ligy. Okolnosti sú nepredvídateľné, ale dúfam, že v lete dokončíme sezónu 2019/2020," citovala prezidenta La Ligy Javiera Tebasa agentúra AP. V prípade, že sa nepodarí dohrať ročník, vyčíslila jeho organizácia straty takmer na miliardu eur.



Všetci hráči, tréneri a ďalší zamestnanci klubov, ktorí sa budú zapájať do počiatočnej tréningovej fázy, podstúpia testy dva dni pred štartom svojich individuálnych jednotiek. Testovať by sa malo každodenne od utorka. Tréningová fáza potrvá približne mesiac, potom chce vedenie súťaže začať so zápasmi na prázdnych štadiónoch. Zatiaľ nestanovilo presný dátum obnovenia sezóny.



Klubové zariadenia musia byť riadne dezinfikované, hráči ich môžu využívať, ale spočiatku sa nesmú dostať do kontaktu medzi sebou. Musia prísť už oblečení vo svojich tréningových úboroch. Na ihrisku môže byť v jednom okamihu najviac šesť futbalistov, ktorí sa od seba musia zdržiavať v najväčšej možnej vzdialenosti. Pred príchodom na trávnik musia mať rukavice a ochranu tváre. Tréneri im budú dávať pokyny z diaľky. V telocvični môžu byť naraz maximálne dvaja hráči. Všetci dostali odporúčanie, aby z príbytkov vychádzali iba na tréning, kluby majú povinnosť zabezpečiť im donášku jedla.



Kým liga môže pokračovať bez divákov, Kráľovská španielska futbalová federácia (RFEF) umožní finále národného pohára Copa del Rey, až keď sa na stretnutí budú môcť zúčastniť fanúšikovia. Súboj medzi baskickými rivalmi Athleticom Bilbao a Realom Sociedad San Sebastian bude dovtedy odložený, aj keby sa mal uskutočniť až v nasledujúcom roku. Jediná podmienka je, aby sa odohral pred finále sezóny 2020/2021. Za finále s divákmi sa vyslovili oba kluby, ich duel mala pôvodne hostiť Sevilla 18. apríla.