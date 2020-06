Vedenie LFP v piatok odhlasovalo 20-člennú Ligue 1 v novej sezóne

Paríž 19. júna (TASR) - Vedenie najvyššej francúzskej futbalovej súťaže (LFP) v piatok odhlasovalo 20-členné zloženie Ligue 1 pre nasledujúcu sezónu. Urobilo to napriek rozhodnutiu súdu, ktorý nedávno zrušil zostup Amiens a Toulouse do druhej ligy.



V oficiálnom stanovisku vedenia sa uvádza, že za tento návrh bolo 23 hlasov pri dvoch absenciách. Piatkový verdikt ešte musí schváliť na budúci týždeň v utorok valné zhromaždenie LFP. Liga argumentovala, že zvýšený počet zápasov pri 22-člennej súťaži bude mať negatívny dopad na zdravotný stav hráčov. Odvolala sa tiež na konzultácie s vedením Francúzskej futbalovej federácie (FFF).



V utorok 9. júna najvyšší francúzsky správny súd potvrdil rozhodnutie o zrušení zvyšku futbalovej sezóny v krajine kvôli pandémii koronavírusu. Zároveň rozhodol, že zostup tímov Amiens a Toulouse do druhej ligy neplatí a nariadil prehodnotiť formát nového ročníka. Súd sa zaoberal rozhodnutím o zrušení Ligue 1 po tom, čo ho v máji napadli prezident Lyonu Jean-Michel Aulas a dva pôvodne zostupujúce kluby v snahe, aby sa dohralo zostávajúcich desať kôl. Podľa súdu neexistujú žiadne vážne pochybnosti o zákonnosti rozhodnutia predčasne ukončiť sezónu. Na druhej strane však uviedol, že zostup Amiens a Toulouse neplatí.



Ligue 1 predčasne ukončili 28. apríla po tom, čo premiér Édouard Philippe oznámil, že nebude možné až do konca augusta usporiadať veľké športové podujatia, hoci aj bez divákov. Vo Francúzsku odohrali 28 kôl a titul pridelili Parížu Saint-Germain. Podľa poradia v tabuľke budú hrať Parížania v Lige majstrov spolu s Marseille a Rennes, v Európskej lige sa predstavia Lille a Reims, Lyon obsadil až siedmu priečku. Do nižšej súťaže mali zostúpiť Amiens a Toulouse a postup medzi elitu si vybojovali Lorient a Lens. Šťastie malo Nimes, ktoré skončilo tretie od konca a za normálnych okolností by bojovalo v baráži. Tú ale zrušili, propomenula agentúra AP.