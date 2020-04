Vedenie MLS nevidí polovicu mája ako reálny termín na rozbehnutie ligy

New York 14. apríla (TASR) - Vedenie zámorskej futbalovej Major League Soccer (MLS) nepovažuje polovicu mája za reálny termín, kedy by sa mohla súťaž rozbehnúť. Pre pandémiu koronavírusu uvažujú funkcionári MLS o zavedení nového formátu v snahe dohrať sezónu. Ten by sa podľa slov komisára Dona Garbera týkal zápasov hraných formou turnajov a za zatvorenými dverami, ktoré by sa však mohli konať najskôr v druhej polovici mája.



Hráči podľa aktuálnych nariadení nebudú môcť začať s tréningami skôr ako 25. apríla. Zámorská súťaž pre pandémiu prerušila sezónu predbežne do 10. mája. Pôsobia v nej aj traja Slováci, Albert Rusnák v Reale Salt Lake City, Ján Greguš v Minnesote United a Matej Oravec vo Philadelphii Union.



V USA evidovali vyše 591.000 infikovaných a viac ako 24.600 úmrtí. Celosvetovo je v 210 krajinách/územiach potvrdených už takmer dva milióny prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 123.000 osôb.