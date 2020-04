Vedenie MLS predĺžilo zákaz tréningov do 24. apríla

Los Angeles 3. apríla (TASR) - Tímy zámorskej futbalovej Major League Soccer (MLS) nebudú môcť začať s tréningami skôr ako 25. apríla. Ako vo štvrtok informovalo vedenie súťaže, tréningové centrá klubov zostanú z dôvodu pandémie nového koronavírusu zatvorené minimálne do 24. apríla.



Výnimky platia iba pre hráčov potrebujúcich špeciálnu liečbu, ktorú nemôžu absolvovať v domácom prostredí. Futbalisti môžu individuálne požiadať ligu o presun autom do iného mesta. Informovala o tom agentúra AP.



Zámorská súťaž predĺžila nariadenie z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu. MLS pre pandémiu prerušila sezónu predbežne do 10. mája. V USA evidovali k piatkovému ránu vyše 245.000 infikovaných a viac ako 5900 úmrtí. Celosvetovo je v 201 krajinách/územiach potvrdených už viac ako milión prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu vyše 53.000 osôb.