Vedenie MLS znižuje platy, komisár Garber príde o 20 percent

New York 2. apríla (TASR) - Vedenie zámorskej futbalovej súťaže Major League Soccer (MLS) pre pandémiu nového koronavírusu znížilo mzdy niektorým zamestnancom. Informovala o tom agentúra AP.



Ekonomické opatrenia sa dotkli aj vrcholných predstaviteľov, komisár MLS Don Garber a jeho zástupca Mark Abbott budú od 16. apríla dostávať o 20 percent nižší plat. Ďalší vyššie postavení zamestnanci vedenia ligy vrátane pracovníkov na manažérskych pozíciách prídu o 10 až 20 percent svojich platov. Zamestnancov s najnižšími príjmami sa zatiaľ opatrenia netýkajú. Vedenie MLS zamestnáva 300 ľudí vo svojom sídle v New Yorku.



MLS pre pandémiu koronavírusu prerušila sezónu do 10. mája. V USA evidujú vyše 215.000 nakazených a 5110 úmrtí.