Vedenie Premier League odsúhlasilo predaj Chelsea Boehlyho konzorciu

Londýn 24. mája (TASR) - Vedenie anglickej futbalovej Premier League odsúhlasilo predaj londýnskej Chelsea konzorciu vedenému americkým investorom Toddom Boehlym v hodnote 4,25 miliardy libier. V utorok o tom informovala vysielacia spoločnosť BBC.



Liga uviedla, že konzorcium prešlo jej testom majiteľov a riaditeľov. Klub išiel do predaja predtým, ako sa dostal jeho terajší vlastník Roman Abramovič na sankčný zoznam pre jeho prepojenie na ruského prezidenta Vladimira Putina. Predaj Chelsea stále podlieha vydaniu povolenia od britskej vlády a až potom sa dotiahnu záverečné fázy transakcie. Vláda nechce, aby Abramovič z predaja profitoval. Terajší majiteľ poprel, že žiada o vyplatenie svojej pôžičky klubu vo výške 1,5 miliardy libier.



O klub prejavilo záujem viacero investorov, no vedenie Chelsea v máji súhlasilo s predajom Boehlyovmu konzorciu. Ten ho síce vedie, ale majoritný podiel akcií by po predaji mala vlastniť kalifornská spoločnosť Clearlake Capital. Medzi ďalšími akcionármi sú americký miliardár Mark Walter, ktorý spolu s Boehlym vlastní LA Dodgers, či Švajčiar Hansjörg Wyss.