Vedenie Sevilly prepustilo trénera Mendilibara

Barcelona 8. októbra (TASR) - Jose Luis Mendilibar už nie je trénerom futbalistov FC Sevilla. Vedenie španielskeho klubu ho prepustilo po neúspešnom vstupe do nového ročníka La Ligy, informovala o tom agentúra AFF. Andalúzania sú s ôsmimi bodmi na 14. mieste tabuľky. Mendilibar sa ujal svojej funkcie v marci a c máji vyhral so Sevillou Európsku ligu UEFA.