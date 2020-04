Vedenie Sigmy Olomouc sa dohodlo s hráčmi na znížení platov

Olomouc 4. apríla (TASR) - Sigma Olomouc je ďalší český prvoligový futbalový klub, ktorý sa v súvislosti s koronavírusovou krízou dohodol s hráčmi a členmi realizačného tímu na znížení základnej mesačnej odmeny. Skresanie platov bude trvať počas platnosti núdzového stavu vyhláseného vládou.



"Všetci vieme, čo sa okolo nás i vo svete deje," povedal pre klubový web tréner Sigmy Radoslav Látal. "Je to ťažká situácia, ktorá nám nie je ľahostajná. S vedením sme sa dohodli na určitých podmiemkach a akceptujeme ich," dodal bývalý kouč MFK Košice či Spartaka Trnava.



Hráči Sigmy počas pandémie trénujú individuálne v obmedzených podmienkach, ako im to dovoľuje vyhlásený núdzový stav spojený s obmedzeným pohybom osôb. Opatrenia by sa mali v ďalších dňoch dotknúť aj zamestnancov klubu. Dres Sigmy oblieka i slovenský stredopoliar Lukáš Greššák.