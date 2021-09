Verona po zlom štarte odvolala trénera Di Francesca

Rím 14. septembra (TASR) – Vedenie talianskeho futbalového klubu Hellas Verona odvolalo trénera Eusebia Di Francesca. Päťdesiatdvaročný Talian doplatil na zlý štart do novej sezóny, keď jeho tím prehral prvé tri ligové zápasy, ten posledný v pondelok na ihrisku Bologne. O ukončení spolupráce informoval klub na twitteri.



Di Francesco prebral mužstvo len pred začiatkom tejto sezóny, keď s klubom podpísal zmluvu do roku 2023. V novom pôsobisku začal víťazstvom v prvom kole Talianskeho pohára, ale potom prišli tri ligové prehry za sebou a Verona je bez bodu a so skóre -4 na predposlednom mieste Serie A pred nováčikom zo Salernitany.



Bývalý taliansky reprezentant sa na trénerskú dráhu dal v roku 2008. V minulosti viedol aj AS Rím, Sassuolo, či Sampdoriu Janov, v uplynulom ročníku bol kormidelníkom Cagliari. Meno jeho nástupcu ešte nie je známe, Di Francesco sa stal prvým odvoleným trénerom v najvyššej talianskej súťaži v tejto sezóne.