Veterán Young už nebude hrať za Aston Villu

Birmingham 31. mája (TASR) - Anglický futbalista Ashley Young už nebude ďalej hrať Premier League za Aston Villu. Tridsaťsedemročnému bývalému reprezentačnému obrancovi sa po sezóne skončila platnosť kontraktu.



Young pôsobil v tíme z Birminghamu od roku 2021, bolo to už jeho druhé angažmán vo Villa Parku. Prvýkrát pôsobil v klube v období 2007-2011. "Aston Villa potvrdzuje, že Ashley Young po vypršaní zmluvy opustí klub. Všetci mu úprimne ďakujeme za odvedenú službu a prajeme mu len to najlepšie do budúcnosti," zverejnil siedmy tím nedávno skončeného ročníka.



Young hrával aj za Manchester United, Watford a Inter Miláno. V drese "modro-čiernych" sa stal iba tretím Angličanom, ktorý získal taliansky titul. Správu priniesla agentúra DPA.